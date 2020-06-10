شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبرمج كمبيوتر يطور قناع وجه ضد كورونا بأضواء تنشط عندما يتحدث الشخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مصمم الألعاب والمبرمج تايلر جلايل قناع وجه يكشف أن الشخص يتحدث، حيث صممت شركة جلايل قناع الوجه من القماش مع لوحة تعمل بالصوت من مصابيح LED في الأمام، والتي تتحرك كلما تحدث شخص لمحاكاة فتح الفم وإغلاقه، ويمكن أيضًا استخدام مجموعة من 16 مصباح LED لصنع شكل مبتسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال جلايل حول أصول المشروع: "كانت لدي فكرة عشوائية لذلك"، مضيفا: "كنت أتساءل عما إذا كان يمكن أن يكون هناك قناع للوجه يضيء بأشكال الفم خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، لذا نظرت حول الإنترنت لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكنني شراءه للقيام بذلك، ولم يكن هناك أي شيء."



قناع الضوء

قضى جلايل حوالي شهر في تجربة طرق مختلفة لبناء قناع LED قبل الاستقرار على التصميم النهائي، الذى تم تصميمه باستخدام Arduino Nano، وهو كمبيوتر صغير غير مكلف يشبه Raspberry Pi، والذي يتحكم في مصابيح LED ونظام التعرف على الصوت ويعمل ببطارية 9 فولت.

وتتناسب لوحة LED مع قناع القماش ويمكن إزالتها بسهولة للغسيل، بينما يمكن تعقيم اللوحة بشكل دوري بأشعة فوق البنفسجية.

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يمكن بناء النظام بقائمة أساسية من المكونات التي تكون متاحة في معظم متاجر الأجهزة أو الإلكترونيات، بما في ذلك الأسلاك الكهربائية وميكروفون صغير ومحول وشريط كهربائي.

نشر جلايل تفصيلاً خطوة بخطوة عملية البناء في منشور مدونة بتكلفة مواد إجمالية تبلغ حوالي 50 دولارًا، حيث قال جلايل: "أنا لا أخطط لبيعه، لذلك سيكون عليك صنعها بنفسك".

شارك جلايل أيضًا رمز الكمبيوتر اللازم لتشغيل التعرف على الصوت وأضواء LED، على الرغم من أن المستخدمين قد يحتاجون إلى تعديل الكود بشكل إضافي اعتمادًا على المكونات المحددة المستخدمة.