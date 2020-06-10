شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه التصفح الخفى على الإنترنت.. وماهى أهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الكثير من المستخدمين للاعتماد على وضع التصفح الخفى أو ما يعرف بـ Incognito mode خلال استخدام الإنترنت للعديد من الأسباب، بما فى ذلك عدم الرغبة فى حفظ سجل التصفح، أو ملفات تعريف الارتباط، وبيانات مواقع الويب، وغيرها من البيانات التى يتم حفظها، لكن الكثير من المستخدمين لا يعرفون ما الذى يفعله وضع التصفح الخفى بالضبط وما هى أهميته.

وضع التصفح الخفي؟

هو وضع يمنع حفظ سجل التصفح فى جهاز المستخدم، حيث تشمل تلك البيانات عمليات البحث التى يقوم بها المستخدم، والمواقع التى زارها، وملفات تعريف الارتباط، وهو ما يعنى أن الأشخاص الأخرين الذيم يمكنهم الوصول إلى جهازك أو حسابك، لن يتمكنوا من رؤية ما فعله المستخدم خلال وضع التصفح الخفي.

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لكن ينبغى ملاحظة أن الوضع الخفى لا يجعل نشاط المستخدم على الويب مجهول تماما، كما أنه لا يمنع جوجل أو مزود خدمة الإنترنت، أو أصحاب العمل أو المعلنين من رؤية بيانات المستخدم أثناء التصفح، أو جمع هذه البيانات.

متى يمكنك استخدام التصفح الخفى فعال:

يمكن الاستفادة من مميزات هذا الوضع إذا كان المستخدم يرغب فى إخفاء سجل التصفح الخاص به عن الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة نفسها التى يستخدمها، أو حساب جوجل نفسه الذى يستخدمه، فيمكن استخدام وضع التصفح الخفي.