شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح قسما مخصصا للأخبار لجميع المستخدمين فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شبكة التواصل الاجتماعى قسم جديد للأخبار مخصص للمستخدمين فى الولايات المتحدة، وسيتضمن التحديث قسمًا إخباريًا محليًا مخصصًا من بين مواضيع أخرى، بما فى ذلك قسم خاص بجورج فلويد، وذلك بحسب موقع The Verge الأمريكى.

ولا يمكن العثور على علامة التبويب إلا على الهاتف المحمول فى الوقت الحالى فقط من خلال الضغط على القائمة المنسدلة، واختيار "مشاهدة المزيد"، والتنقل عبر عدد قليل من الأقسام الأخرى، وقد تم اختبارها لأول مرة بدءًا من أكتوبر الماضى، وقال فيس بوك فى ذلك الوقت إنه سيدفع للناشرين المشاركين.

وبحسب التقرير، ستصل ميزة Today In discovery إلى Facebook News فى "الأسابيع المقبلة"، وستقوم الشركة إما بإدخال أو اختبار ميزات مثل فيديو الأخبار، والإشعارات المستهدفة، وتنبيهات الأخبار العاجلة والموجزات التى تلخص الأحداث الأكبر.

ويؤكد النشر على محاولة فيس بوك لملء الفجوات فى التغطية الإخبارية المحلية، إذا كانت فى بعض الأحيان ثغرات أنشأتها عن طريق تسريع وفاة الصحف المحلية، كما يأتى فى لحظة حاسمة، خاصة وأن احتجاجات الوباء الأسود والوباء والانتخابات الرئاسية الأمريكية التى تلوح فى الأفق تجعل الوصول إلى الأخبار أكثر أهمية - ليس من الواضح ما إذا كان فيس بوك سيقدم نظرة مغرية على هذه الأخبار، ولكن هناك بلا شك جمهور كبير محتمل.