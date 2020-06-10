شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمات أوروبية تحذر من انخفاض أعداد الحشرات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمات أوروبية معنية بشؤون البيئة والتنوع الحيوى، من تراجع أعداد الحشرات فى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، مع ازدياد استخدام المبيدات الحشرية على نطاق واسع فى الزراعة، وقالت منظمة "فرندز أوف ذى إيرث يوروب" ومعهد "هاينريتش بول"، إن أكثر من 40 بالمئة من أنواع الحشرات تشهد تراجعا فى أعدادها فى كل أنحاء العالم.

وجاء التحذير من المنظمتين الأوروبيتين بعد أن نشرا "أطلس الحشرات"، الذى دان استخدام المبيدات الحشرية ودعا إلى خفض الاعتماد عليها بنسبة 80 بالمئة بحلول عام 2030 فى الاتحاد الأوروبى.

وأشار "أطلس الحشرات" على سبيل المثال، أن واحدا من كل 10 أنواع من الفراشات والنحل فى العالم مهدد بالانقراض فى أوروبا.

واستنكر الأطلس استخدام المزارع غير العضوية أكثر من 4 ملايين طن من المبيدات الكيمياوية كل عام فى أنحاء العالم.

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وفى 20 مايو الماضى، قدمت المفوضية الأوروبية إستراتيجيتين جديدتين للتنوع البيولوجى وجودة الأغذية الأوروبية، واقترحت خفض استخدام مبيدات الحشرات إلى النصف بحلول عام 2030، لكن وفقا لهاتين المنظمتين غير الحكوميتين، فإن هذا الالتزام الذى لم يناقشه البرلمان الأوروبى والدول الأعضاء بعد غير كاف.

وقالت باربرا أونموسيج رئيسة معهد "هاينريتش بول" فى بيان: "يجب إعادة صياغة السياسة الزراعية المشتركة من أجل تقديم مساهمة ملموسة وحاسمة لزراعة تحترم الحشرات والمناخ" على حد سواء

وقد حذر باحثين فى وقت سابق أن أكثر من ربع حشراته التي تعيش في البر في الثلاثين عاما الماضية، إذ تظهر دراستهم للصورة الكبيرة انخفاضا في عدد الحشرات على مستوى العالم.

وتختفي الحشرات من النحل والملقحات الأخرى الحاسمة لإمدادات الغذاء في العالم إلى الفراشات التي تجمل الأماكن، بمعدل أقل بقليل من 1 بالمئة سنويا، مع وجود كثير من الاختلافات من مكان إلى آخر، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس".