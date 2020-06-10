شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من وحى كورونا.. طائرة بدون طيار لتوصيل المنتجات إلى المنازل فى الصين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساعد التطور التكنولوجي في إيجاد العديد من الحلول حيث التغلب على المشكلات مثل ازدحام الطرق والمواصلات في مختلف بلدان العالم ، وخلال جائحة كورونا كان استخدام التسويق الإلكتروني ومهارات البيع الإنترنت دورا فعالا في الابتعاد الاجتماعى مما كان له دورا كبيرا في الوقاية من كورونا، حيث كشفت شركة صينية، عن شروعها في استخدام طائرات دون طيار لتوصيل الطلبات إلى المنازل، حيث أنها مازالت في انتظار موافقة لتجريب الخدمة رسميا.





وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الطائرات دون طيار، يكمن أن تحمل إلى ما يصل إلى 150 كيلوجرامًا، من البضائع لكل رحلة وكما لها القدرة إلى توصيلها إلى المناطق النائية والجبلية، حيث ستقوم بنقل المنتجات في مدينة تايتشو الصينية أثناء التشغيل التجريبي.





وحصلت شركة EHang ، وهي شركة تكنولوجية مقرها قوانغتشو ، على موافقة إدارة الطيران المدني في الصين (CAAC) لاستخدام طائراتها بدون طيار في نقل البضائع الثقيلة، فيما لم تقوم باتخاذ أي موافقة لنقل أفراد حتى الآن، وفقًا لبيان صدر في 27 مايو.









وتظهر اللقطات أن الشركة الطائرة الجوية بدون طيار ، EHang 216 ، وهي تحلق عبر البحر والجبال بينما كان يختبر المهندسون وظائفها المختلفة.

وأوضح التقرير، أن الطائرة دون طيار لديها القدرة على استيعاب راكبين ويمكن أن تطير بسرعة تصل إلى 150 كم في الساعة وكانت أجرت الشركة أول رحلة تجريبية لها في الولايات المتحدة بعد الحصول على موافقة الطيران من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

كما تخطط الشركة المدرجة في بورصة ناسداك لإطلاق جولات لمشاهدة معالم المدينة للسياح وضيوف الفنادق باستخدام طائرات بدون طيار تحمل الركاب.

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في مايو ، وقعت EHang اتفاقية مع فندق LN Garden في قوانغتشو لتقديم خدمات السياحة الجوية للعملاء في المستقبل القريب، بينما لم تمنح الصين بعد الموافقات على الطائرات بدون طيار لنقل الركاب، لكن وسائل الإعلام الصينية تعتبر إذن خدمات الشحن الجوي لشركة EHang بمثابة تقدم كبير.

تأتي ذلك في الوقت الذي تكتشف فيه الصين طرقًا جديدة لتسليم البضائع إلى المناطق النائية في البلاد بعد ازدهار صناعة التجارة الإلكترونية، حيث يمكن للمقيمين الذين يعيشون في القرى الريفية عبر الصين الآن بيع وشراء المنتجات عبر الإنترنت بمساعدة تطبيقات البث المباشر والتسوق.