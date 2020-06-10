تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز Ideapad Slim 3 بالجيل العاشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو في السوق الهندي اليوم جهاز Ideapad Slim 3 بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع سعة تخزين hybrid، حيث يتوفر في السوق الهندي عبر أمازون ومتجر لينوفو.

يأتي جهاز Ideapad Slim 3 بنموذجين بحجم 14 أو 15 إنش في الشاشة، كما يدعم الجهاز الجيل العاشر من معالجات إنتل، مع سعة تخزين Hybrid تجمع بين التخزين في أقراص HDD مع ذاكرة فلاشية SSD، كما يضم 2 من منافذ USB 3.1، ومستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل، أيضاً تأتي webcam بمصراع لدعم حماية خصوصية المستخدم.

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كما يتميز تصميم جهاز Ideapad Slim 3 بحجم نحيف بسماكة 19.9مم، مع إطارات نحيفة للشاشة، ووزن 1.6 كجم، كما يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6، وأيضاً تقنية Dolby Audio في الصوتيات.

أيضاً تقدم لينوفو جهاز Ideapad Slim 3 مع بطارية مدمجة، بعمر شحن يصل إلى 8.5 ساعة، كما تطلق لينوفو جهاز IdeaPad Slim 3 بألوان الرمادي والأزرق، حيث يتوفر عبر Lenovo.com ومتاجر لينوفو المعتمدة، إلى جانب Amazon.in.

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