تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Redmi 9 بكاميرة رباعية ومعالج Helio G80 بسعر 150 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن هاتف Redmi 9 الذي ينطلق بكاميرة رباعية، وتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G80.

يتميز هاتف Redmi 9 بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما يضم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3 في الجهة الأمامية، وتشغل الشاشة نسبة 89.83% من إطار الهاتف، وتضم نتوء القطرة لكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

أيضاً يأتي هاتف Redmi 9 برقاقة معالج Helio G80، مع ذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM بحجم nano، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة تخزين 512 جيجا بايت.

وتضم إعدادات الكاميرة الرباعية في هاتف Redmi 9 مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 118 درجة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل مع عدسات macro وفتحة عدسات f/2.4، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

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كما يدعم هاتف Redmi 9 بطارية بقدرة 5020 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، بينما يأتي في محتوى الصندوق شاحن 10W، ويدعم الهاتف الشحن عبر منفذ USB C، كما يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 b/g/n عند تردد 2.4GHz مع تقنية البلوتوث 5.0.

ويتوفر هاتف Redmi 9 بألوان البنفسجي، الأخضر إلى جانب اللون الأسود بسعر يبدأ من 149 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأكبر بسعر 179 يورو مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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