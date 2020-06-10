Xiaomi تُسجل براءة تصميم لهاتف ذكي يضم كاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - تستكشف شركة Xiaomi العديد من التصاميم المختلفة للهواتف الذكية، والأن تكشف لنا براءة تصميم جديدة أن الشركة الصينية تستكشف فكرة إنشاء هاتف ذكي يضم كاميرا أمامية منبثقة، وهو التصميم الذي يذكرنا في الحقيقة ببعض الهواتف الذكية التابعة لكل من Oppo و Vivo.

تم تسجيل براءة التصميم هذه في الحقيقة في شهر أغسطس من العام 2018، ولكنها لم تظهر إلى العلن إلا في الأونة الأخيرة. الآن، الهواتف الذكية المنبثقة الكاميرات أصبحت تنقرض تدريجيا في ظل الإنتقال المستمر للشركات المصنعة للهواتف الذكية نحو التصميم الذي يقوم بتضمين الكاميرات الأمامية في الشاشة. وإلى جانب ذلك، فالكاميرات الأمامية المنبثقة تجعل من الصعب على الشركات جعل هواتفها الذكية مقاومة للمياه. وبالتالي، هناك إحتمال أن تكون شركة Xiaomi قد تخلت عن فكرة إنشاء هاتف ذكي يتنبى هذا التصميم.

هذا الهاتف يضم جميع المكونات المعهودة في الهواتف الذكية الأخرى، بما في ذلك منفذ USB Type-C ومكبرات الصوت، وما إلى ذلك من المكونات الأخرى، ولكنه يفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm. ومع ذلك، فنحن نلاحظ بأن هذا الهاتف يضم عدة كاميرات في الخلف، ومن بينها كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار.