Galaxy Z Flip 5G سيصل مع Galaxy Note 20 في حدث 5 أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الفترة الماضية، وبالضبط من تقرير من كوريا الجنوبية أن شركة سامسونج ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن Galaxy Note 20 Series و Galaxy Fold 2 في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل. والآن نحن هنا مع معلومات جديدة من المسرب الشهير Jon Prosser تفيد أن شركة سامسونج ذاهبة بالفعل لعقد حدث Samsung Unpacked المقبل في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، ولكنها تشير كذلك إلى أنه سيتم أيضًا إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Flip 5G في هذا الحدث.

الهاتف Galaxy Z Flip الحالي جاء مع المعالج Snaodragon 855، ولكنه يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE فقط. يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة سامسونج ستقوم بترقية المعالج أو ما إذا كانت ستقوم بتحرير بعض المساحة من أجل مودم 5G والهوائيات والإبقاء على نفس المعالج.

وبصرف النظر عن المعالج، فقد إقترحت التقارير السابقة كذلك قدوم الهاتف Galaxy Z Flip 5G مع 256GB من الذاكرة الداخلية. هذا هو نفس مقدار الذاكرة الداخلية المتوفر في نسخة 4G الحالية من الهاتف Galaxy Z Flip، وبالتالي فليس من المفاجئ أن نرى نسخة 5G الأكثر تميزًا تحصل على نفس الذاكرة التخزينية. ومع ذلك، يُشاع أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيحصل على ذاكرة تخزينية أقل لتكون شركة سامسونج قادرة على عرض هذا الهاتف للبيع بسعر منخفض. عمومًا، نتوقع أن نسمع المزيد حول الهاتف Galaxy Z Flip 5G في قادم الأيام والأسابيع، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على بعض المستجدات.

Phones for the Samsung virtual Unpacked event:



Event August 5th - my source

(corroborating @UniverseIce)



Note 20

Fold 2

ZFlip 5G



Devices will launch on August 20th