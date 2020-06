جوجل تنجح في شحن هواتف ذكية أكثر من تلك التي شحنتها شركة OnePlus في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - من المثير للإهتمام بما فيه الكفاية أن نكتشف الآن أن قسم الهواتف الذكية في شركة جوجل لم يكن بذلك السوء الذي كان الجميع يعتقده، على الأقل مقارنة بما كانت عليه توقعاتك.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، فقد أبصم قسم الهواتف الذكية في شركة جوجل على أداء جيد في العام 2019، فقد كان وراء شحن 7.2 مليون هاتف ذكي، مسجلاً نموًا بنسبة 52 في المئة مقارنة بالعام 2018. ليس هذا فقط، فقد تمكنت جوجل من تخطي شحنات OnePlus في نفس العام. ومع ذلك، لا تزال الشركتان بعيدتان جدًا عن دخول قائمة الشركات العشرة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، على الأقل بناءً على الشحنات.

قد يكون هذا خبرًا مثيرًا للدهشة، نظرًا لظهور تقارير سابقة تُفيد أن Google Pixel 3a و Google Pixel 4 لم تحقق نفس المبيعات التي حققتها هواتف Google Pixel 3 في نفس الإطار الزمني. ومع ذلك، قامت الشركة في العام الماضي أيضًا بجلب مبيعات Google Pixel إلى ثلاثة أسواق جديدة، وبينما كان عدد الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في العام 2019 ضعيفًا بالفعل من تلك الموجودة في Google Pixel 3، فيبدو أنها بقيت ثابتة بعد ذلك.

لا تزال أرقام جوجل بعيدة كل البعد عن أرقام أكبر منافسيها، ولكن على الأقل يبدو أن مبيعات هواتفها الذكية في تزايد، وليس بهامش صغير. دعونا نرى ماذا سيحدث هذا العام، مع التأجيل المستمر للهاتف Google Pixel 4a، وإمكانية وصول الهاتف Google Pixel 5 مع مواصفات تقنية متواضعة.

