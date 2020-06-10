تكنولوجيا: هواوي تعلن عن عروض خاصة عند شراء هاتف P40 Pro Plus بدءاً من يوم 25 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف P40 Pro Plus الجديد من هواوي في سوق المملكة المتحدة بدءاً من يوم 25 من يونيو الجاري بسعر 1299 جنيه إسترليني، واليوم أكدت العملاق الصيني عن عروض البيع التي تقدمها الشركة للمستخدمين.

تتوفر العروض الخاصة من هواوي عند شراء هاتف P40 Pro Plus بدءاً من يوم 25 من يونيو في مجموعة من منافذ البيع المختارة، إلى جانب متجر هواوي.

كانت شركة هواوي قد أعلنت عن سلسلة هواتف P40 في شهر مارس الماضي، واليوم حددت الشركة موعد لإطلاق الإصدارات الجديدة إلى الأسواق مع عروض خاصة من الشركة.

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وتقدم شركة هواوي عروض مجانية عند شراء الوحدات الجديدة من هاتف P40 Pro Plus، حيث تقدم ساعتها الذكية Watch GT2 بحجم 46 مم في أحد العروض المجانية، كما نقدم قاعدة الشحن اللاسلكية SuperCharge بقدرة 40W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف P40 Pro Plus للحجز المسبق الآن في مجموعة محددة من الأسواق، حيث يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1399 يورو أو 1299 جنيه إسترليني.

يذكر أن هاتف P40 Pro Plus يأتي بإعدادات penta في الكاميرة الخلفية مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 40 ميجا بيكسل مع عدسات Cine بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر RYYB ultra vision بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.9، كما يأتي مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى 10 مرات مع عدسات super periscope telephoto، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، مع فتحة عدسات f/2.4، وأيضاً تضم الإعدادات مستشعر ToF.

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