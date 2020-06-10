تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن سماعة Galaxy Buds Live وساعة Galaxy Watch 3 رسمياً في شهر يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على العلامة التجارية لسماعة سامسونج اللاسلكية القادمة Galaxy Buds Live وأيضاً ساعتها الذكية التي تأتي بعنوان Galaxy Watch 3، كما أشارت التسريبات إلى أن سامسونج تعقد مؤتمرها القادم في يوليو للإعلان عن هذه الإصدارات.

تستعد العملاق الكوري لعقد أكثر من حدث خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث تقدم في الحدث الرئيسي في شهر أغسطس الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy Note 20، وأيضاً هاتف Galaxy Fold 2، إلى جانب إصدار 5G من هاتف Galaxy Z Flip.

أيضاً كشفت التسريبات اليوم عن خطط سامسونج لإطلاق جهاز Galaxy Tab S7 اللوحي خلال الفترة القادمة، مع ساعة Galaxy Watch 3 وسماعة لاسلكية جديدة بعنوان Galaxy Buds Live، على أن تعقد سامسونج مؤتمر في شهر يوليو لإطلاق هذه الإصدارات.

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ولقد رصدت سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية في عدة تسريبات خلال الفترة الماضية بتصميم غير تقليدي، ومن المقرر أن تأتي هذه السماعة اللاسلكية بسعر منخفض أو في عرض مجاني مع هواتف سامسونج المرتقبة Galaxy Note 20 و Galaxy Fold 2.

أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن سماعة Galaxy Buds Live تنطلق في مستوى تسعير 150 دولار تقريباً، وهو سعر منافس إذا جاءت السماعة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة

يذكر أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل مواصفات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3، إلا بعض التوقعات قد أشارت إلى أن الساعة الذكية تأتي بحلقة قابلة للتدوير تحيط بقرص الساعة الذكية، كما تقدم سامسونج نموذج مصمم من التيتانيوم من الساعة الذكية.

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