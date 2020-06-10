Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Redmi 9 مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series معروضة بالفعل الآن للبيع، ولكن قررت شركة Xiaomi اليوم أن تكشف لنا عن أول عضو في سلسلة هواتف Redmi 9 Series. هذا العضو الأول يحمل إسم Redmi 9 ويضم أربع كاميرات في الخلف، ومعالج مميز بسعر معقول للغاية.

الهاتف Redmi 9 الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G80، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB/3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB/64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5020mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، ولكنك ستحصل على شاحن 10W فقط في العلبة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف Redmi 9 الجديد كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 من شركة جوجل ومع واجهة MIUI التابعة لشركة Xiaomi، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

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الهاتف Redmi 9 سيُعرض للبيع باللون الأسود والأخضر والأرجواني، وسيُكلف ما يُعادل 149 يورو لنسخة 3GB/32GB، وما يُعادل 179 يورو لنسخة 4GB/64GB. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض المتاجر مثل Banggoud و Gearbest تعرض هذا الهاتف للبيع بسعر يبدأ من 139 دولار أمريكي.