مصدر موثوق جديد ” يؤكد ” قدوم الهاتف Galaxy Note 20 مع شاشة مسطحة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على بعض التسريبات التي كانت عبارة عن أغطية واقية مصممة للهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 لمحت إلى أن الهاتف الأول سيأتي مع شاشة مسطحة، في حين سيأتي الهاتف الثاني مع شاشة منحنية الطرفين. في حين كان البعض يشكل في مصداقية تلك التسريبات، فقد حصلنا اليوم على تأكيد جديد من مصدر لطالما كان موثوقًا في الماضي يؤكد لنا أن Galaxy Note 20 سيصل مع شاشة مسطحة، في حين سيصل الهاتف +Galaxy Note 20 مع شاشة منحنية الطرفين.

بالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 سيكونا أول من يستخدم تقنية قراءة بصمات الأصابع Qualcomm 3D Sonic Max الجديدة من كوالكوم.

هذه التقنية الجديدة تسمح بإنشاء مساحة إستشعار أكبر بنحو ×17 من قبل، وتغطي 20mm×30mm علمًا أن المستشعرات الحالية تغطي مساحة 4mm×9mm فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه يُمكن للمستشعر Qualcomm 3D Sonic Max الجديد مسح بصمتين في آن واحد، مما يزيد من مستوى الأمان الذي يقدمه النظام.

وبالعودة إلى التقريرات السابقة كذلك، فقد كشف لنا أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم شاشة أكبر بقليل مقارنة مع +Galaxy Note 10 الحالي يبلغ حجمها 6.87 إنش مع الإحتفاظ بالدقة البالغة +QuadHD وبكثافة البكسلات البالغة 497 بكسل في كل إنش.

أما بالنسبة للهاتف Galaxy Note 20، فقد كشف لنا تسريب الأمس أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.42 إنش وبدقة +FullHD. ويُشاع بأن شاشة OLED المستخدمة في الهاتف +Galaxy Note 20 سيتم إنتاجها بإستخدام تقنية LTPO، وهي التقنية التي من شأنها أن توفر الطاقة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع تقنية LTPS التي سيتم إستخدامها في شاشة الهاتف Galaxy Note 20. وتم رصد تقنية LTPO لأول مرة في Apple Watch Series 4، ولكن قررت سامسونج إستخدام شاشة LTPO لأول مرة في الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.

يبدو أيضًا أن الهاتف Galaxy Note 20 سيُفوت قطار معدل التحديث العالي، وسيأتي مع شاشة قادرة على بلوغ 60Hz على مستوى معدل التحديث. من ناحية أخرى، سيكون الهاتف +Galaxy Note 20 قادرًا على بلوغ معدل التحديث السلس 120Hz.

وبطبيعة الحال، Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 ليسا الهاتفين الوحيدين اللذان من المتوقع أن نراهما في حدث Unpacked المقبل، فهناك العديد من الشائعات التي تقول بأننا سنرى الهاتف Galaxy Note 2 أيضًا في هذا الحدث. عمومًا، من المحتمل أن نسمع المزيد من الأخبار حول هذا الموضوع في قادم الأيام والأسابيع والأشهر.

