آبل قد تُعلن عن معالجات ARM الخاصة بها لحواسيب MacBook المستقبلية في WWDC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020 على الأبواب، ووفقا لوكالة الأنباء Bloomberg، فنسخة هذا العام ستكون مليئة بالمفاجآت. وبحسب ما ورد، فسوف تُعلن شركة آبل في هذا الحدث عن أول معالج لها يستند على معمارية ARM لحواسيب MacBook و Mac المستقبلية.
يُقال أن المعالج الأول الذي سيتم إستخدامه في بعض حواسيب MacBook سيضم 12 نواة وسيستند على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر ومن المحتمل أن يصل لأول مرة مع نسخة 12 إنش من MacBook. سيكون المعالج المذكور أكثر قوة وفعالية من معالج Intel الحالي المستخدم في MacBook Air. في المستقبل، تخطط الشركة للعمل على معالج لحواسيب Mac المكتبية أيضًا.
لن يقلل ذلك من الإعتماد على شركة Intel فحسب، بل سيكلف آبل أقل بكثير. يبدو أن مفهوم إنشاء المعالجات الخاصة يعمل بشكل جيد مع هواتف iPhone ولوحيات iPad، ويبدو أن هذا ما دفع شركة آبل للتفكير في تبني نفس المفهوم في حواسيبها الخاصة.
على الرغم من ذلك، فهذا المشروع يستنزف بعض أموال البحث والتطوير، ووفقا للتقرير، فسوف تقدم شركة آبل للمطورين بعض الحيل والطرق لجعل تطبيقاتهم متوافقة مع المنصة الجديدة إلى حين وصول أول معالج للشركة إلى السوق في العام 2021.
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