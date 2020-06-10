تكنولوجيا: تقرير يؤكد على أن سامسونج لن تقدم قلم S مع هاتفها المرتقب Galaxy Fold 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لكشف النقاب عن إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 في مؤتمر يعقد في أغسطس، وعلى عكس التسريبات السابقة جاء تقرير جديد ليؤكد على أن سامسونج لن تدعم Galaxy Fold 2 بقلم S.

في تقرير جديد جاء من موقع The Elec في كوريا، كشف عن تراجع سامسونج عن دعم إصدارها القادم Galaxy Fold 2 بقلم S، وذلك وفقاً لمصدر مطلع على خطط سامسونج.

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وتشير التوقعات إلى أن سامسونج قد تراجعت عن جلب قلم S لدعم هاتفها القابل للطي Galaxy Fold 2 نتيجة لصعوبة دعم الهاتف بزجاج رقيق ومرن ويدعم الضغط بالقلم على الشاشة في نفس الوقت.

كما يشير مصدر التسريبات إلى أن سامسونج تعمل دراسة أكثر إختيار لجلب قلم S في إصدار أخر من الهواتف القابلة للطي، ومن بين الإختيارات المطروحة في الشركة إستخدام مادة polyimide في تصميم الشاشة ليدعم الضغط بالقلم، ويأتي بحجم أنحف في الجزء القابل للطي، على أن ينطلق هذا الإصدار في 2021.

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