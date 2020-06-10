تكنولوجيا: سامسونج تخطط للإعلان عن Galaxy Z Flip 5G في حدث الشركة القادم في 5 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر سامسونج القادم في 5 من أغسطس للإعلان الرسمي عن Galaxy Fold 2 وسلسلة هواتف Galaxy Note 20، كما تقدم العملاق الكوري خلال الحدث هاتف Galaxy Z Flip 5G.

تتجه الأضواء خلال هذه الفترة للعملاق الكوري في ترقب لحدث الشركة القادم في بداية أغسطس، وفي أحدث التقارير التي توضح تفاصيل إعلانات سامسونج خلال هذا الحدث، كشف عن خطط الشركة لإطلاق إصدار 5G من هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip خلال المؤتمر.

أيضاً من بين التفاصيل التي كشف عنها التقرير حول هاتف Galaxy Fold 2، حيث أكد التقرير على أن هذا الإصدار لن يأتي بميزة دعم قلم S، إلا أنه سيدعم معدل تحديث في الشاشة 120Hz.

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كما أكدت تغريدة نشرت عبر Jon Prosser على تويتر على أن سامسونج في طريقها لإطلاق إصدار 5G من هاتفها الصدفي في حدث 5 من أغسطس.

ولقد قدمت سامسونج إصدارها الحالي Galaxy Z Flip برقاقة معالج Snapdragon 855، مع دعم الإتصال بشبكات LTE فقط، لذا من المتوقع أن تتجه سامسونج لدعم الإصدار الجديد من الهاتف Galaxy Z Flip 5G برقاقة معالج تضم مودم 5G، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن إصدار 5G يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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