تقرير جديد يكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف OnePlus Z

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau مؤخرًا أن الشركة ستعود إلى سوق الهواتف الذكية الإقتصادية. في حين أن Pete Lau لم يتعمق بالتفاصيل، كان يُعتقد إلى حد كبير أن السيد Pete Lau كان يتحدث عن الهاتف OnePlus Z الذي كان محورًا للعديد من الشائعات في الأونة الأخيرة.

لكن السؤال هو متى سيتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف؟ إتضح أننا قد نضطر إلى الإنتظار حتى الشهر المقبل. هذا لأنه وفقا لتقرير من Android Central، فقد سمع من ” مصدر موثوق ” داخل الشركة أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus Z في اليوم العاشر من شهر يوليو المقبل بالهند.

لم تؤكد لنا شركة OnePlus تاريخ إطلاق الهاتف OnePlus Z حتى الآن، لذلك يرجى من الجميع التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، على الأقل حتى يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع من قبل شركة OnePlus نفسها أو من قبل مصدر موثوق آخر.

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وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد لمحت إلى أن الهاتف OnePlus Z سيأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Z سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.