شركة تنجح في تطوير بطارية للسيارات الكهربائية يمكنها الصمود لنحو 1 مليون ميل

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمتع جميع البطاريات بعمر محدود، ولا نعني بذلك المدة التي يمكنها فيها الحفاظ على الطاقة قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن، وإنما عدد المرات التي يمكن إعادة شحنها فيها قبل أن تتوقف عن العمل. بالنظر إلى أن البطاريات هي في الأساس قلب السيارات الكهربائية، فهذا المكون يُعتبر مهمًا جدًا بالمقارنة مع السيارات العادية التي تعمل بالوقود.

ومع ذلك، فإن الخبر السار للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية هو أنه وفقا لتقرير صادر من وكالة الأنباء بلومبورج، فهناك شركة تُدعى Contemporary Amperex Technology طورت بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تفتخر بأنها ستكون قادرة على الصمود لنحو 1.24 مليون ميل. لوضع ذلك في السياق، فإن ذلك يعني بأن السيارة التي تستخدم هذه البطارية ستكون قادرة على العمل لما يصل إلى 16 عامًا.

لإعطائك بعض المنظور، في الوقت الراهن، يُعد متوسط عمر بطاريات السيارات الكهربائية جيدًا لقطع حوالي 200 آلف ميل، لذا ستعمل هذه البطارية الجديدة لفترة أطول بنحو 6 مرات. لم تذكر الشركة كيف تمكنت من تحقيق مثل هذا الإنجاز، ولكن يبدو أنها لفتت إنتباه الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk، والذي قيل أنه زار الشركة في الصين وسيستخدم بطارياتها في سيارات Tesla Model 3 المستقبلية.

ستكون هذه البطاريات أيضًا أكثر تكلفة، فسعرها يبلغ أكثر من سعر البطاريات الحالية بنحو 10 في المئة، ولكن نظرًا للعمر الذي تمتاز به، فهي تستحق ذلك إذا كان هذا يعني أنك لن تقلق أبدًا بشأن إستبدال بطارية سيارتك مرة أخرى.