الأرصاد تحذر من إرتفاع درجة الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، إن البلاد ستشهد ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة، ومن المقرر أن يسجل السبت القادم 38 درجة مئوية.

وأضافت ، الأربعاء 10 يونيو، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد والتي وصلت اليوم لـ75%، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستعود إلى الانخفاض مرة أخرى يوم الأحد المقبل لتسجل 34 درجة مئوية.