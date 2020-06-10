شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور نظاما للملاحة الفضائية البعيدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ خبراء معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بتطوير منظومة الملاحة الفضائية البعيدة باعتماد الأشعة السينية، التى ستستخدمها المركبات الفضائية فى رحلاتها البعيدة، ويشير بيان المعهد إلى أن "خبراءه بالتعاون مع خبراء مؤسسة لافوتشكين والمركز الباليستى لمعهد الرياضيات التطبيقية، بدأوا فى وضع منظومة ملاحة بالأشعة السينية - وهو نظام ملاحة مستقل للمركبات الفضائية باستخدام اشارات الأشعة السينية للنجوم النابضة". ويضيف "عمليا النجوم النابضة هى بمثابة "منارات" طبيعية فى الكون، تسمح بوضع منظومة ملاحة مطلقة للمركبات الفضائية".

ويشير بيان المعهد، إلى أن إمكانية الملاحة باستخدام الأشعة السينية للنجوم النابضة، يوفرها التلسكوب الفضائى الروسى Spectr-RG ، الذى أطلق إلى الفضاء فى يوليو عام 2019 ووصل إلى نقطة عمله التى تبعد عن الأرض مسافة 1.5 مليون كيلومتر، وباشر بمسح السماء فى ديسمبر الماضي، حسب روسيا اليوم.

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ويذكر أن النجوم النابضة، هى نجوم نيوترونية تدور بسرعة عالية، ترسل إلى الفضاء إشارات دورية قصيرة من الأشعة السينية، مدتها ملى ثانية أو عشرات ملى ثانية.

جدير بالذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت عن انتهاء مرحلة استقبال الطلبات للراغبين في الانتساب إلى صفوف المجموعة الجديدة من رواد الفضاء في روسيا، وقال بيان صادر عن المؤسسة يوم الاثنين 8 يونيو الجاري: "انتهت روس كوسموس من مرحلة استقبال الطلبات للمسابقة المفتوحة التي أعدتها لاختيار المرشحين للانضمام للطاقم الجديد من رواد الفضاء الروس، والتي أعلن عنها أول مرة في الثالث من يونيو العام الفائت".

وأضاف البيان: "لقد استقبلت المؤسسة 1404 طلبات من الناس الراغبين في خوض المسابقة، 156 منهم قدموا للمؤسسة المجموعة الكاملة من الوثائق المطلوبة للوصول إلى مرحلة الاختيار ، من بينهم 123 رجلا و33 امرأة، وحتى الآن عقدت اللجان المختصة ست اجتماعات للبحث في موضوع اختيار المتقدمين للمسابقة، وتمت معاينة 90% من وثائق المتقدمين".