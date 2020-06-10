تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على خطط سامسونج للإعلان عن جهاز Galaxy Tab S7 اللوحي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن سعة البطارية التي تدعم الإصدار القادم من جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S7، حيث أعتمدت البطاريات الجديدة في 3C في الصين مؤخراً.

رصدت البطارية التي تدعم جهاز Galaxy Tab S7 في قاعدة بيانات 3C بعد أن أعتمدت رسمياً، حيث تظهر بنموذج رقم EB-BT875ABY وبقدرة 7760 mAh.

كانت شركة سامسونج قد قدمت جهاز Tab S6 اللوحي بقدرة بطارية 7040 mAh، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على ترقية أكبر في قدرة البطارية التي تدعم الإصدار القادم من أجهزة سامسونج اللوحية Galaxy Tab S7.

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أيضاً تشير التسريبات إلى أن جهاز Galaxy Tab S7 اللوحي يأتي بحجم 11 إنش في شاشة AMOLED، كما يضم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Snapdragon 865 مع دعم الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم أيضاً جهاز Galaxy Tab S7 Plus، والذي يأتي بحجم 12.3 إنش في الشاشة، حيث رصد هذا الإصدار بالفعل في Bluetooth SIG بنموذج رقم SM-T976B، ودعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.0، كما يضم بطارية بقدرة 9800 mAh.

يذكر أن سامسونج تقدم كلاً من جهازي Galaxy Tab S7 Plus و Galaxy Tab S7 بميزة الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات خلال شهر يوليو المقبل.

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