إشاعة جديدة تقترح قدوم ميزة تسجيل المكالمات الهاتفية مع نظام iOS 14 القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الأشياء التي تفتخر بها شركة آبل هو إلتزامها بإحترام خصوصية مستخدميها، ولهذا السبب علينا أن نتساءل عن مدى دقة الشائعات الأخيرة حول ميزة تردد أنها ستصل مع تحديث iOS 14. هذه الشائعات القادمة من الصين تدعي أن القدرة على تسجيل المكالمات الهاتفية هي واحدة من الميزات التي ستصل مع نظام iOS 14.

بالنسبة لأولئك الذين قد يكونون غير ملمين بالقانون، قد يكون تسجيل المكالمات قانونيًا أو غير قانوني إعتمادًا على الدولة التي تتواجد فيها. على سبيل المثال، بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية تبنت قانونًا يسمح بتسجيل المكالمات الهاتفية في حالة إذا كان أحد طرفي المكالمة على علم بها ويوافق على ذلك.

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بعض الدول الأخرى تطالب بأن يُعطي كلا الطرفين موافقتهما على تسجيل المكالمة، وكما أشارت بعض المواقع، فقد قامت دول مثل أستراليا والهند بمنع تسجيل المكالمات كليًا. في هذه الميزة الخاصة، ستسمح آبل للمستخدمين بتسجيل كل من المكالمات العادية ومحادثات FaceTime، ولكنها أيضًا وضعت بيانًا تحذر فيه أن المستخدمين سيحتاجون إلى الحصول على الموافقة أولاً. ومع ذلك، هذه تُعد مجرد تعليمات وليست متطلبات تقنية.

كما قلنا، صنفت شركة آبل نفسها كشركة تركز على الخصوصية، لذا من الغريب أن تقدم ميزة يمكن تفسيرها على أنها غزو للخصوصية. وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.