شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IBM تتوقف عن تطوير خدمات التعرف على الوجه بسبب الاحتجاجات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة IBM آرفيند كريشنا في رسالة موجهة إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي، إن شركة International Business Machines Corp لن تقدم بعد الآن برامج التعرف على الوجه أو التحليل لأغراض عامة، وقال كريشنا إن الشركة ستتوقف عن تقديم برمجيات التعرف على الوجه وتعارض أي استخدام لهذه التكنولوجيا لأغراض المراقبة الجماعية والتنميط العنصري.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيأتى قرار عملاق التكنولوجيا بالخروج من تطوير تقنيات التعرف على الوجه، التي تستخدمها شركات متعددة، في الوقت الذي تتصارع فيه الولايات المتحدة مع الاحتجاجات على الصعيد الوطني حول وفاة رجل أسود، جورج فلويد، تحت حراسة الشرطة في مينيابوليس.

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وقال رئيس الشركة: “تعارض IBM بشدة ولن تتغاضى عن استخدامات أي تقنية، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجه التي يقدمها بائعين آخرين، للمراقبة الجماعية، والتنميط العنصري، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو أي غرض لا يتفق مع قيمنا ومبادئنا، ونقلت عنه الثقة والشفافية ".

واقترح المسؤولون الحكوميون في جميع أنحاء البلاد إصلاحات لمعالجة وحشية الشرطة والظلم العنصري بهدف تعزيز الرقابة على وكالات إنفاذ القانون، وفي الرسالة المرسلة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين البارزين، بما في ذلك كوري بوكر وكمالا هاريس، دعا كريشنا أيضًا إلى مزيد من الشفافية والمساءلة تجاه الشرطة.

وتولى كريشنا، المهندس الرئيسي لعملية استحواذ شركة Red Hat البالغة قيمتها 34 مليار دولار (26.74 مليار جنيه استرليني) لشركة IBM العام الماضي، منصب الرئيس التنفيذي من جيني رومتي في أبريل.