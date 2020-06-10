شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول...كريس كوكس المسئول الأهم بوادى السليكون الذى لم يتحدث عنه أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولد كريستوفر كوكس يوم 2 سبتمبر 1982هو عالم كمبيوتر ورئيس المنتجات السابق لفيس بوك، وشغل منصب رئيس الموظفين، كما ساعد الرئيس التنفيذى للشركة مارك زوكربيرج على تطوير المنتجات وكان مسؤولًا عن "عائلة تطبيقات فيس بوك وهى واتس آب وانستجرام وماسجر، لكن اعتبارًا من 14 مارس 2019 ، قرر كوكس التنحى عن منصب رئيس المنتجات فى فيس بوك حيث تهدف الشركة إلى قيادة جديدة كجزء من اتجاهها الجديد نحو شبكة رسائل مشفرة ومتكاملة.

ولد كوكس فى أتلانتا، جورجيا، وترعرع فى وينيتكا بإلينوى، وهو الابن الأصغر ولديه ثلاثة أخوات، كما التحق بجامعة ستانفورد، حيث حصل على درجة البكالوريوس فى عام 2003 فى الأنظمة الرمزية مع التركيز على الذكاء الاصطناعى، وقد انسحب من مجموعة معالجة اللغة الطبيعية وبرنامج درجة الدراسات العليا فى ستانفورد للانضمام إلى فيس بوك فى 2005.

انضم كوكس إلى فيس بوك فى 2005 كواحد من أول 15 مهندس برمجيات، حيث كان له دور فعال فى تصميم وبناء الإصدارات الأولى من ميزات فيس بوك الرئيسية بما فى ذلك News Feed ، ثم أصبح مديرًا للموارد البشرية، حيث قام يتطوير برامج الموارد البشرية والتوظيف فى فيس بوك وقيادة عملية تحديد مهمة الشركة وقيمها، وفى عام 2008 ، أصبح نائبًا لرئيس المنتجات، حيث قام يتطوير فريق إدارة منتجات فيس بوك (PM) وفرق التصميم، قبل ترقيته إلى رئيس المنتجات فى عام 2014، وفى مايو 2018، تم تكليفه بتطبيقات فيس بوك و انستجرام و وواتس آب و ماسنجر ، لإعداد تكامل أفضل للخدمات المشتركة.

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فى سن 28 ، تم إدراج كوكسفى قائمة Forbes 40 تحت سن 40، بالإضافة إلى قائمة Fast Company الأكثر إبداعًا فى الأعمال، وفى عام 2015 ، وصفته فوربس بأنه "المسؤول التنفيذى الأهم فى وادى السليكون الذى لا يتحدث عنه أحد، وفى مارس 2019 ، أعلن كوكس عن مغادرته فيس بوك