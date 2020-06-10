شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تساعد المستخدمين على تجنب الأماكن المزدحمة.. اعرف كيفية عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت جوجل مؤخرا ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على تجنب الأماكن المزدحمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام حيث تسببت المدن في رفع التأمين بسبب جائحة الفيروسات التاجية، وقد أصبح التحديث متاح للمستخدمين في عدد من دول العالم لكل من Android وiOS.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتدعي جوجل أن هذه المعلومات "ستساعدك بسهولة في العثور على معلومات مهمة إذا كنت بحاجة إلى الخروج، سواء كانت بالسيارة أو وسائل النقل العام"، وتستخدم جوجل نموذج "توقعات الازدحام" الذي تم طرحه في وقت سابق لمساعدة المستخدمين على فهم ما إذا كان مكان معين أو وسائل النقل العام ستكون مزدحمة أم لا، وبالتالي وضع خطط لتجنب الاندفاع إليها.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تحديث مدى ازدحام خط حافلات أو قطار معين في وقت معين، وإليك كيفية الحصول على معلومات حول الازدحام:

- اضغط لمشاهدة Directions مكان ما على خرائط جوجل.

- اضغط من خلال الاطلاع على تفاصيل النقل Transit Details

- قم بالتمرير لأسفل للعثور على توقعات الازدحام

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- يمكنك أيضًا المساهمة بتجربة الازدحام الخاصة بك.

كما ستوفر لك جوجل أيضًا بيانات عن مدى ازدحام المحطة عادة ويمكنك أيضًا الحصول على بيانات مباشرة توضح مدى انشغالها الآن مقارنة بمستوى نشاطها المعتاد، وإليك كيفية معرفة هذه المعلومات:

- ابحث عن محطة في خرائط جوجل

- اضغط على المحطة على الخريطة لرؤية لوحة المغادرة و "بيانات الانشغال".

تدعي جوجل أنها تعتمد على بيانات مجهولة المصدر لهذه الميزات. "هذه القدرات مدعومة ببيانات مجمعة ومجهولة الهوية من المستخدمين الذين اختاروا سجل المواقع في جوجل، وهو إعداد على مستوى حساب جوجل يتم إيقافه افتراضيًا، لحماية الخصوصية، لا تظهر هذه الرؤى إلا عندما يكون لدينا بيانات كافية للوفاء بحدود الخصوصية ".