بمواصفات خيالية..”شاومي” تستعد لإطلاق أقوى هواتفها

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وكشف حساب التسريبات الشهير ”Digital Chat Station“، أن شاومي تعمل على تطوير هواتف ”Mi MIX“ برامات عملاقة تصل إلى 16 غيغابايت.

وأشار الموقع إلى أن شاومي دخلت في شراكة مع شركة ”ميكرون تكنولوجي“، لتزويد هاتف الجيل الخامس بشرائح ذاكرة عشوائية من الفئة الأحدث والأسرع ”LPDDR5“.

وسيكون تصميم الهاتف الذكي الجديد، وفقًا للتقارير، مشابهًا لهاتف ”Mi MIX Alpha“، وسيأتي برقاقة ”سنابدراجون 865″، إلى جانب دعم اتصال ”5G. ”، ومن المتوقع أن يرى الهاتف النور في النصف الثاني من العام الجاري.

ولن يجعل الإصدار الجديد من شركة شاومي الأولى، التي تطلق هاتف ذكي بسعة 16 غيغابايت، حيث يتوافر هاتف ”نوبيا رد ماجيك 5 جي“ من شركة ”زد تي أي“ بذاكرة وصول عشوائي بنفس السعة.