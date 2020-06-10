شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ما هو "الانتقام الإباحى" وكيف تتجنبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت أزمة قناة تليجرام الأخيرة التى شملت صور العديد من فتيات المنصورة أزمة كبيرة، وذلك وسط حالة من الغضب بين المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعى، وهو الامر الذى أثار العديد من المخاوف من سلوكيات المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، كما أعاد إلى الأذهان حوادث ما يعرف بـ "الانتقام الإباحي".

ما هو الانتقام الإباحي:

هي عملية يقوم فيه شخص ما كان علي علاقة بشخص آخر، باستخدام صور وفيديوهات أو غيرها من المواد - سبق التقاطها برضا الطرفين- لابتزاز الطرف الأخر، سواء للقيام بأفعال جنسية مرة أخرى أو لإكراههم على الاستمرار في العلاقة أو لمعاقبتهم على إنهاء العلاقة أو لإسكاتهم أو إحراجهم أو فقط من قبل قراصنة رغبة في المال.

من الأكثر تضررا من الانتقام الإباحي:

عملية الانتقام الإباحي غالبا ما تتم بعد قرصنة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والسطو على مواد شخصية إباحية، أو قرصنة هواتف ذكية وحسابات التخزين السحابي، وتتضرر النساء بشكل رئيسي من ظاهرة الثأر هذه، حسب صحيفة ليبيراسيون الفرنسية التي ذكرت أن "هذه الظاهرة تطال النساء أكثر من الرجال" ودوافعها ناجمة عن "كراهية النساء".

نصائح لحماية نفسك من الاختراق:

- تجنب زيارة المواقع الإلكترونية المشبوهة.

- تجنب استخدام "كويزات" فيس بوك المختلفة مثل "اعرف انت شبه مين من الممثلين.

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- تجنب تحميل التطبيقات غير الآمنة، أو التطبيقات من مصادر مجهولة بعيدة عن متاجر التطبيقات الرسمية.

- احترس من تطبيقات التعارف وتطبيقات حماية الصور والفيديوهات، فهناك الكثير منها يستخدم في الأساس لسرقة بيانات المستخدمين.

- تجنب الضغط على أي رابط يصلك في أي رسالة سواء على الماسنجر أو في البريد الإلكتروني.

- تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة المجانية.

-تجنب توصيل هاتفك بأي جهاز كمبيوتر لا تثق به.

- احرص طوال الوقت على تحديث التطبيقات والهاتف نفسه إلى أحدث إصدار