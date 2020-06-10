شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطور شاحنات بـ12 مقعدا للركاب بسرعة 127 ميلا فى الساعة تمشى تحت الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم استخدام الشاحنات في خط موصل تمت الموافقة عليه مؤخرًا بين رانشو كوكامونجا ومطار أونتاريو الدولي، وستنقل عربات الركاب مسافة 2.8 ميلاً إلى المطار، وتعود بسرعة 127 ميل في الساعة.

كما أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، سيستخدم الشاحنات بدلاً من ذلك لنقل 1200 مسافر يوميًا أو حوالي 10 ملايين سنويًا.

وكانت تسلا تدرس صنع حافلة صغيرة كهربائية على أساس نموذج X الخاص بها لعدة سنوات حتى الآن، ولكن الخطط لم تتحقق أبدًا، ومع ذلك، يشير التقرير الأخير إلى أن صناعة المركبات أقرب مما كان يعتقد في السابق.

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كما أنه بحسب ما ورد ستعمل المقاطعة وشركة Boring على الطرق والتكاليف والتأثيرات البيئية لتقرير يتم تقديمه في أغسطس أو سبتمبر.

كما أنه في العام الماضي، مُنحت شركة Boring عقدًا بقيمة 49 مليون دولار تقريبًا لبناء نظام عبور باستخدام مركبات ذاتية القيادة أسفل مركز مؤتمرات لاس فيجاس.

وتعد شركتى تسلا وBoring تحت إدارة إيلون ماسك، صاحب فكرة إنشاء هذه السلسلة من الإنقاق السريعة تحت الأرض لتخفف من الزحام وتحقق التنمية التكنولوجية فى الطرق.