شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مزايا فى جى ميل لا يعرفها الكثيرون.. الرسائل ذاتية التدمير أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعتبر منصة البريد الإلكترونى جى ميل Gmail التابعة لجوجل أحد أكثر المنصات شعبية على شبكة الإنترنت الآن، وذلك يرجع للعدد الهائل من الشركات والأفراد الذين يعتمدون عليها، حيث يتجاوز عدد مستخدميها الآن أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشيط عالميا، ويعنى ذلك أن حوالى 1 من كل 7 أشخاص على الأرض يستخدم هذه المنصة المجانية للبريد الإلكترونى والمتاحة بأكثر من 74 لغة مختلفة.

ويُعتبر السبب الرئيسى لهذه الشعبية الكبيرة للمنصة، هو تقديمها ميزات أكثر من المنافسين، وتكاملها مع خدمات جوجل وتطبيقاتها العديدة، بالإضافة إلى سهولة تكاملها مع خدمات ربط التطبيقات القوية مثل: Zapier و IFTTT التى تتيح لك توسيع إمكانات جى ميل.

فيما يلى 5 ميزات مفيدة فى جى ميل لن تجدها فى أى منصة بريد إلكترونى أخرى:

ترجمة رسائل البريد الإلكترونى إلى لغات أخرى:

يدعم جى ميل ميزة ترجمة جوجل المدمجة، لذلك لن تحتاج إلى نسخ الرسائل المكتوبة بلغات أجنبية ولصقها فى أداة الترجمة، وبدلاً من ذلك يمكنك ترجمة رسائل البريد الإلكترونى الواردة بلغة أجنبية داخل جى ميل نفسه.

عندما تصلك رسالة بريد إلكترونى بلغة أخرى، يمكنك الضغط على خيار ترجمة الرسالة Translate message الموجود فى أعلى الرسالة، وإذا لم يكن هذا الخيار موجودًا يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• بعد فتح الرسالة التى تريد ترجمتها، اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات – عبارة عن 3 نقاط رأسية – الموجودة فى أعلى الزاوية اليمنى من الرسالة.

• اضغط على خيار ترجمة الرسالة Translate message، سيظهر لك خيار الترجمة أعلى الرسالة حيث يمكنك اختيار اللغة التى تريد الترجمة إليها.

عقد اجتماعات مرئية مجانية:

قامت جوجل خلال الشهر الماضى بدمج خدمة اجتماعات الفيديو التابعة لها Meet فى جى ميل، حيث ستجد أسفل الشريط الجانبى الأيسر من واجهة جى ميل خيارات جديدة تتيح لك الالتحاق باجتماع فيديو، أو بدء اجتماع جديد بسرعة.

لبدء اجتماع مرئى ما عليك سوى الضغط على خيار بدء اجتماع Start a meeting الموجود فى أسفل الشريط الجانبى الأيسر، ثم أضف الآخرين إلى اجتماعك.

استخدم ميزة الإنشاء الذكى لإكمال رسائلك تلقائيا:

اعتمدت جوجل على تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير جى ميل من خلال إضافة ميزات جديدة ذكية مثل: (Smart Compose) لإكمال رسائلك تلقائيا، حيث تقدّم لك الاقتراحات أثناء الكتابة، مثل: التحيات فى بداية الرسالة وأكثر العبارات شيوعًا فى الرسائل الإلكترونية، إلى جانب كونها قادرة على اقتراح جمل كاملة بمجرد كتابة عدة كلمات، مما يساعدك على توفير الوقت، وزيادة الإنتاجية

جدولة الرسائل:

تساعدك ميزة جدولة الإرسال Schedule send فى جى ميل على إرسال رسائل البريد الإلكترونى فى الأوقات التى تناسبك، وتناسب طبيعة عملك، دون الحاجة إلى حفظها كمسودة، أو إرسالها فى وقت غير مناسب.

ولاستخدامها يمكنك اتباع هذه الخطوات:

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• بعد الانتهاء من كتابة رسالة البريد الإلكترونى، وإضافة المرفقات Attachments كالمعتاد؛ ستجد زر قائمة منسدلة بجوار زر الإرسال، اضغط عليه.

• اضغط على خيار جدولة الإرسال Schedule send.

ستظهر قائمة تتيح لك اختيار التاريخ والوقت؛ لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.

• حدد الوقت والتاريخ، ثم اضغط على زر جدولة الإرسال.

إرسال رسائل ذاتية التدمير:

أضافت جوجل خلال عام 2019 فى جى ميل ميزة تُسمى الوضع السري Confidential Mode، التى تُتيح للمستخدمين إرسال رسائل ذاتية التدمير بعد فترة زمنية محددة.

عندما تحتوى رسائلك الإلكترونية على معلومات حساسة، أو سرية، فمن الجيد أن يكون لديك القدرة على منع أرشفة هذه الرسائل، أو طباعتها، أو إعادة توجيهها لشخص آخر، مع عدم تركها فى صندوق الوارد لفترة طويلة لمنع وصول قراصنة البريد الإلكترونى إليها.

تمنحك ميزة الوضع السري الموجودة فى جى ميل راحة البال عن طريق السماح لك بتعيين تواريخ انتهاء لرسائلك، بحيث يمكن إبطال الوصول إليها تمامًا. كما يمكنك أيضًا استخدام ميزة المصادقة الثنائية باستخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم لتأكيد هويته قبل أن يتمكن من الوصول إلى رسالتك.

ولاستخدام هذه الميزة عليك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى جى ميل Gmail

• اضغط على خيار إنشاء رسالة جديدة Compose

• اكتب رسالة البريد الإلكترونى التى تُودّ إرسالها، وأضف المرفقات Attachments.

• اضغط على خيار الوضع السري Confidential Mode، فى قائمة الخيارات الموجودة بجوار زر الإرسال، وهو عبارة عن رمز قفل أمامه ساعة.

ستظهر لك نافذة منبثقة يمكنك من خلالها تعيين تاريخ الانتهاء Expiration date، وإضافة رمز مرور عن طريق الهاتف المحمول SMS passcode، إذا كنت ترغب فى إضافة طبقة حماية لرسالتك، ولكن هنا ستحتاج إلى معرفة رقم هاتف المستلم.

• اضغط على خيار حفظ Save، للعودة إلى شاشة الإنشاء.