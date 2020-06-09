شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاق الميزة الجديدة فى الهند.. كيف يمكنك تحويل الأموال عبر واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد معظم الأشخاص اليوم على المدفوعات الرقمية لتجنب أي اتصال غير ضروري مع شخص ما أو لتجنب لمس أي شيء يمكن أن ينشر فيروس كورونا، ولعل العملات النقدية هي واحدة من هذه الأموال لأنها تنتقل عبر العديد من الأيدي ولا يمكن تطهير كل عملة ورقية أو عملة معنية تصادفها.

وقد طرحت واتس آب مؤخرا ميزة WhatsApp Payments فى الهند، وهي ميزة قائمة على واجهة UPI تسمح فقط بتحويل الأموال من نظير إلى نظير، وإذا كنت تتساءل عن كيفية إعداد واستخدام مدفوعات WhatsApp على هاتفك الذكي، اتبع الخطوات التالية:

المتطلبات المسبقة:

- أحدث إصدار من تطبيق WhatsApp

- حساب مصرفي نشط.

- يجب أن يكون رقم الهاتف المسجل مع البنك و WhatsApp هو نفسه.

خطوات إعداد WhatsApp Payments

- افتح تطبيق واتس آب على جهازك واضغط على ثلاث نقاط من الزاوية العلوية اليمنى.

- اضغط على خيار المدفوعات/Payments.

- اضغط على خيار Add Payment method واضغط على زر قبول ومتابعة.

- الآن ، حدد البنك الخاص بك و اضغط عليه.

Advertisements

- سيجمع بعد ذلك تفاصيل حسابك المصرفي باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل.

- بعد ذلك ، تحقق من حسابك المصرفي عبر الرسائل القصيرة عن طريق النقر على تحقق عبر الرسائل القصيرة.

- بمجرد التحقق ، انقر فوق تم لإكمال عملية الإعداد.

خطوات لإرسال الأموال باستخدام WhatsApp Payments:

- تأكد من أن الطرف الآخر قد قام أيضًا بإعداد خدمة WhatsApp Payments على هاتفه الذكي.

- الآن ، افتح نافذة الدردشة لجهة الاتصال التي تريد إرسال الأموال إليها

- اضغط على أيقونة "إرفاق" واختر خيار الدفع

- أدخل المبلغ الذي تريد إرساله واضغط على التالي

- أدخل رمز UPI لمصادقة دفع.