تكنولوجيا: هواوي تصدر تصريحات رسمية حول سلسلة هواتف P50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدر Wang Yonggang المدير العام لهواتف Huawei P تصريحات رسمية حول سلسلة هواتف P50 القادمة، حيث أوضح من خلالها الملامح الرئيسية التي ترتكز عليها هذه الإصدارات.

وقد إستعرض Wang Yonggang أوجه الإختلافات بين سلسلة هواتف P40 الحالية والإصدارات القادمة من هواتف P50 التي تعد سلسلة هواتف هواوي المميزة الرئيسية، كما تستهدف هواوي دعم هذه السلسلة بالتقنيات الجديدة مع تطوير تقنية الكاميرة بشكل خاص.

كما أشار Wang إلى التطور الذي مر به تصميم سلسلة هواتف P بدءاً من هاتف P20 الذي جاء بلون aurora الشهير، وصولاً إلى هاتف P30 الذي انطلق بالتصميم المميز بإنعكاسات المرآة، كما أشار إلى سلسلة P40 التي انطلقت بتصميم السيراميك بعملية تصنييع nano-microcrystalline.

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أيضاً أوضح متحدث هواوي مميزات التصميم في هواتف P40 التي ركزت على ثلاثة من النقاط الرئيسية وهي تحسين تجربة المستخدم في تصميم مقاوم للسقوط العرض، كما تتميز السلسلة بتصميم يستمر لفترة طويلة، مع إختيار مواد في التصميم تقدم تجربة أفضل في إستخدام الهواتف على مدار اليوم.

ولقد كشف Wang عن أن الموعد المتوقع لإطلاق سلسلة هواتف P50 سيكون خلال ربيع هذا العام كما في إصدارات الشركة السابقة من السلسلة، كما أشار إلى أن الشركة قد إستغرقت 18 شهر لتطوير تقنيات الإصدارات القادمة من هواتف P50، حيث تستعد الشركة لجلب تقنيات مبتكرة وتنافسية في الجيل القادم من هواتفها المميزة.

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