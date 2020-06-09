تكنولوجيا: Master & Dynamic تكشف عن الإصدارات الجديدة من السماعات بالتعاون مع Leica Camera AG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Master & Dynamic عن الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء، والتي طورت بالتعاون مع Leica Camera AG.

كشفت Master & Dynamic بالتعاون مع Leica Camera AG عن الإصدارات الجديدة من السماعات التي تتضمن سماعة رأس وسماعة لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء.

قدمت شركة Master & Dynamic اثنان من الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية، التي طورت مع عملاق صناعة الكاميرة Leica والتي تعد من الإصدارات المميزة للشركة مع تصميم iconic مستوحى من عدسات Leica Noctilux-M ببعد بؤري 50مم وفتحة عدسات f/0.95 ASPH وهي أسرع عدسات في العالم.

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كما تأتي سماعة MW65 بميزة إلغاء الضوضاء النشطة في السماعات اللاسلكية، وتنطلق السماعات بتصميم جلدي باللون الأسود الغير لامع بسعر 499 دولار، بينما تأتي سماعة MW07 PLUS اللاسلكية بتصميم داخل الأذن باللون الأسود، مع حافظة للشحن مصممة من الفولاذ بسعر 299 دولار.

أيضاً تضم سماعات Master & Dynamic الجديدة عناصر Leica المستخدمة في تصنيع عدسات Noctilux، والتي تتميز بتصميم من أكسيد الألومنيوم باللون الأسود، كما تأتي السماعات بوسائد للأذن بنفس المواد المستخدمة في كاميرة Leica.

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