Vivo Z1 Pro و Vivo Z1x يبدأن بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة FuntouchOS 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بتأجيله عدة مرات في الماضي، بدأت شركة Vivo أخيرًا اليوم بإصدار تحديث Android 10 مع واجهة Funtouch OS 10 للهاتفين Vivo Z1 Pro و Vivo Z1x. هذا التحديث متوفر حاليًا في الهند، ولكن من المفترض أن يشق طريقه لبقية ملاك هذين الهاتفين في جميع أنحاء العالم قريبًا.

هذا التحديث الجديد يجلب معه تصميم جديد لواجهة المستخدم مع الكثير من الأيقونات والمؤثرات الحركية والخلفيات الحية الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يجلب معه كذلك كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، بما في ذلك نظام التنقل بالإيماءات الجديد، والإدارة المُثلى للخصوصية والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل.

تحديث Android 10 للهاتف Vivo Z1 Pro يحمل البنية رقم PD1911F_EX_A_1.7.8 ويبلغ حجمه 3.1 جيجابايت، في حين يحمل تحديث Android 10 للهاتف Vivo Z1x البنية رقم PD1921F_EX_A_1.11.4 ويبلغ حجمه 3.32 جيجابايت. وبصرف النظر عن كل الميزات التي تم سردها أعلاه، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مايو.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.