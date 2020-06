تلفاز OnePlus القادم سيصل بحجمين مُختلفين، وسيُكلف إبتداءً من 265 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة OnePlus ذاهبة للكشف عن تلفاز ذكي جديد في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل، وهذا بالفعل ما تم تأكيده يوم أمس. أكدت لنا الشركة أن هذا التلفاز الذكي الجديد سيكون أرخص من تلفازها الذكي الحالي، وهذا ما قادنا للإعتقاد بأن هذا التلفاز الجديد سيأتي بحجم أصغر، واليوم حصلنا على أدلة تؤكد ذلك.

في الواقع، لقد تم اليوم رصد إثنين من التلفزيونات الذكية التابعة لشركة OnePlus تحصل على شهادات تنظيمية علمًا أن التلفاز الذكي الأول يحمل الإسم الرمزي OnePlus 32HA0A00 ويضم شاشة بحجم 32 إنش، في حين يحمل التلفاز الذكي الثاني الإسم الرمزي 43FA0A00 ويضم شاشة بحجم 43 إنش. وفي نفس الوقت، قام متجر أمازون في الهند بنشر الصفحة الرئيسية الخاصة بهذا التلفزيون الذكي، وهي الصفحة التي كشفت لنا بأن هذا التلفاز الذكي الأحدث من شركة OnePlus سيُكلف إبتداءً من 265 دولار أمريكي، ونحن نعتقد بأن هذا السعر يخص نسخة 32 إنش بينما سيتم تسعير نسخة 43 إنش بسعر أكبر.

تجدر الإشارة إلى أن OnePlus هي علامة تجارية تابعة لشركة BBK Electronics، وهي واحدة من أكبر التكتلات التقنية في الصين. وبالتالي، OnePlus هي علامة تجارية شقيقة لـ Realme. وبالنظر إلى الكيفية التي وصل بها تلفاز Realme TV إلى الهند بأحجام 32 إنش و 43 إنش، فمن السهل أن نفترض بأنه سيتم تقاسم الكثير من المواصفات التقنية.

ومع ذلك، فإن منتجات OnePlus تميل إلى أن تكون أعلى تكلفة بالمقارنة مع منتجات Realme، لذلك قد نرى تلفاز OnePlus مع المزيد من الميزات الرائدة. بالنظر إلى الوتيرة التي تشوق بها شركة OnePlus لتلفازها الذكي القادم حاليًا، فسوف نعرف على الأرجح المزيد عن هذا التلفاز في الأيام القليلة المقبلة.

OnePlus TV Launching On 2 July Will Be 32 inch & 43 inch Both Get Bluetooth Certification Along With Remote. pic.twitter.com/AJmQ3LFmA3