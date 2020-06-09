تكنولوجيا: تحديث خرائط جوجل يقدم أدوات لإعلام المستخدمين بالقيود المفروضة مع إنتشار COVID-19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم جوجل الإصدار الجديد من تطبيق Google Maps بمجموعة من الأدوات التي تستهدف دعم المستخدمين بشكل أفضل، وذلك من خلال إعلام المستخدمين بالقيود التي تفرض في بعض المناطق نتيجة لإنتشار فيروس COVID-19.

بدأت الكثير من دول العالم في تخفيف حدة القيود المفروض والحظر بعد إنتشار فيروس COVID-19، ومع الإجراءات الجديدة تقدم جوجل دعم للمستخدمين في التنقل عبر تطبيق خرائط جوجل الذي يجلب أدوت تدعم سلامة المستخدمين.

فرضت الكثير من الحكومات القيود على إستخدام وسائل النقل العام بعد تخفيف حظر التجول نتيجة لإنتشار فيروس كورونا، ومع هذه القيود ستعمل جوجل من خلال تطبيق الخرائط على تنبيه المستخدمين بإشعارات لإستخدام وسائل النقل العام للحفاظ على سلامتهم، على أن تدفع جوجل هذه الأدوات في كلاً من الولايات المتحدة، الأرجينتين، إسبانيا، المملكة المتحدة، البرازيل، أستراليا، وفرنسا، وكولومبيا، والهند والمكسيك، إلى جانب بلجيكا وتايلاند.

أيضاً في كندا والمكسيك والولايات المتحدة ستعمل خرائط جوجل على إطلاق تنبيهات للمستخدمين أثناء القيادة بين حدود هذه الدول، حيث تتضمن التنبيهات تحديد المواقع التي تتضمن نقاط للتفتيش لCOVID-19، إلى جانب إظهار القيود التي تفرض في المواقع التي سيمر بها المستخدم أثناء القيادة.

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كما تقدم خرائط جوجل ميزة تدعم المستخدم في التحقق من إرشادات السلامة في المرافق أثناء السفر، إلى جانب التحقق من المواقع التي تضم مرافق طبية أو مراكز لإختبار COVID-19.

أيضاً من المقرر أن تتوفر تنبيهات لمواقع المراكز الطبية في كلاً من إندونسيا، والفلبين، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، كما تكشف خرائط جوجل عن مواقع إجراء إختبار COVID-19 في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنطلق بعض مميزات خرائط جوجل التي إقتصرت على أسواق محددة في الأسواق العالمية من خلال هذا التحديث، والتي تشمل إحصاءات للتنبؤ بمواقع الإزدحام للنقل العام، وأيضاً التنبؤ بدرجات الحرارة، مع عرض تفاصيل ومعلومات عن محطات النقل العام خلال فترة زمنية محددة لدعم المستخدمين في التخطيط للرحلات.

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