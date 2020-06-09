كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل اليوم عن تحديث جديد لتطبيق Google Meet ينطلق لاحقاً هذا الشهر، والذي تقدم من خلاله ميزة إلغاء الضوضاء التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي في مكالمات الفيديو.
يعد تطبيق جوجل Google Meet أحد تطبيقات الفيديو المنافسة لتطبيق Zoom الذي يضم قاعدة كبيرة من المستخدمين الآن، وفي إطار منافسة جوجل لهذا التطبيق أعلنت عن ميزة جديدة لدعم المستخدمين بتجربة أفضل في إجتماعات الفيديو.
ولقد نشر Serge Lachapelle مدير إدارة المنتجات في G Suite مقطع فيديو يوضح من خلاله كفاءة ميزة إلغاء الضوضاء في مكالمات الفيديو في تطبيق Google Meet.
وتقدم جوجل الميزة الجديدة بعنوان “denoiser”، والتي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي لإلغاء الأصوات الخارجية أنثاء إجتماعات الفيديو، وهي من المميزات التي تدعم المستخدمين بشكل جيد في إلغاء الضوضاء المحيطة من أصوات الأطفال أو الحيوانات خلال إجتماعات الفيديو أو مكالمات الفيديو.
يذكر أن ميزة “denoiser” لإلغاء الضوضاء مازالت قيد التطوير حتى الآن في تطبيق Google Meet، إلا أن التوقعات تشير إلى أن جوجل تستعد لإطلاق الميزة في تحديث جديد لتطبيق المتصفح في البداية لاحقاً هذا الشهر، ومن ثم تقدم الميزة لكلاً من تطبيقات الأندوريد وiOS.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تحديث تطبيق Google Meet القادم يجلب ميزة إلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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