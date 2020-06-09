الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Z5x 2020، ويضم المعالج Snapdragon 712

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo في العام الماضي بإطلاق الهاتف Vivo Z5x، والآن قررت الشركة الصينية إطلاق نسخة أحدث من هذا الهاتف تُدعى Vivo Z5x 2020 تأتي بترقية بسيطة تقتصر على المعالج. في حين جاء طراز العام الماضي مع المعالج Snapdragon 710، فقد قامت شركة Vivo في الطراز الجديد بإستخدام المعالج Snapdragon 712 بدلاً منه، والآن أصبح سعر الهاتف Vivo Z5x 2020 الجديد يبدأ من 183 دولار أمريكي للنسخة المُزودة بـ 4GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية.

الهاتف Vivo Z5x 2020 الجديد يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.2، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 1.78. وبغض النظر عن الكاميرات الثلاثة في الخلف، فالهاتف Vivo Z5x 2020 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo Z5x 2020 الجديد يأتي كذلك مع مواصفات أخرى تشمل شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 712، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

الهاتف Vivo Z5x 2020 يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Funtouch 9. عمومًا، الهاتف Vivo Z5X سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأسود والزهري، كما أنه سيكلف 183 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يعادل 197 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يعادل 226 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB مع العلم بأنه متوفر الآن بالفعل للشراء في الصين.