HTC تُحدد رسميًا موعد الإعلان عن الهاتف HTC Desire 20 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة HTC لا تزال موجودة وهي لا تزال تُصنع الهواتف الذكية، وهي الآن على وشك الإعلان عن أول هاتف ذكي لها يعمل مسبقًا بنظام Android 10. هذا الهاتف سيحمل على الأرجح إسم HTC Desire 20 Pro، وهو الهاتف الذي كان محورًا لعدد من التسريبات والشائعات في الأونة الأخيرة.

في حالة إذا كنت تتطلع بالفعل لرؤية هاتف جديد من شركة HTC، فقد تكون مسرورًا بمعرفة أن شركة HTC أعلنت اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد يوم 16 يونيو، وقد يكون هذا الهاتف هو نفسه HTC Desire 20 Pro الذي تحدثنا عنه كثيرًا في الأونة الأخيرة.

الملصق الذي نشرته شركة HTC يكشف لنا أن هاتفها الذكي القادم سيضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ووحدة مستطيلة بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية من أجل الكاميرات علمًا أن الشائعات السابقة إقترحت قدوم هذا الهاتف بأربع كاميرات في الخلف وسيتواجد بجانبها على الأرجح مستشعر بصمات الأصابع. في حين سيكون هذا أول هاتف من HTC يضم الكاميرا الأمامية في الثقب على مستوى الشاشة، فهو لن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

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بناء على المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فمن المفترض أن يصل الهاتف HTC Desire 20 Pro مع معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة HTC Sense.

لم تؤكد لنا شركة HTC أي شيء حتى الآن عن الهاتف HTC Desire 20 Pro، وكل ما نعلمه حاليًا هو أنه سيكون أول هاتف من شركة HTC يأتي مسبقًا مع نظام Android 10، وأنه سيضم شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب أو الخلف.