لأول مرة في الوسط الفني.. عمرو يوسف يُسلم راية ’’خالد بن الوليد‘‘ لـ’’ياسر جلال‘‘ بعد اعتذاره عن الدور

كتب: ضياء السقا

تعاقد الفنان ياسر جلال، رسميًا على بطولة مسلسل "سيف الله.. خالد بن الوليد"، بدلًا من الممثل عمرو يوسف، ليبدأ التحضيرات للعمل الضخم خلال الفترة القادمة، بعد نجاح مسلسله "الفتوة"، الذي عرض في رمضان الماضي.

وقام ياسر جلال بالتواصل مع عمرو يوسف وذهب لمنزله لاستئذانه لتولي الدور، وهو ما قابله يوسف بصدر رحب وهنئه وعبر كل واحد منهما عن سعادته بمقابلة الأخر، في لفتة طيبة تحدث لأول مرة بالوسط الفني.

وكشف عمرو يوسف في فيديو نشره موقع (اليوم السابع) ظهر فيه مع ياسر جلال أن الأخير هو من سيقدم الدور في المسلسل المقرر طرحه عام 2021.

وبرر يوسف اعتذاره عن استكمال الدور لأنه بالفعل منشغل بمسلسل آخر لعام 2021، وكان من المقرر أن يُعرض "سيف الله" في رمضان 2020، وهذا ما لم يحدث.

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من جانبه أبدى ياسر تحمسه لتقديم الدور، مؤكدا حبه لعمرو يوسف، الذي أكد بدوره أن جلال كان يحمسه ويقنعه بتقديم الدور منذ الإعلان عن هذا المسلسل.

وكان المسلسل توقف تصويره العام الماضي ولم يلحق بالعرض الرمضاني، وتعاقدت شركة سينرجي مؤخرًا مع النجم ياسر جلال لتولي بطولة العمل

مسلسل "سيف الله" هو مسلسل ديني ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم يوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي. المسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.