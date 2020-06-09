شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن خريطة للمساعدة على مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فيس بوك مجموعات بيانات جديدة علنًا إلى جانب مسح جديد لمساعدة الباحثين ومقدمي الرعاية الصحية على مكافحة جائحة Covid-19، والتي تشمل خريطة Covid-19 تتضمن النتائج الدولية امسح أعراض فيس بوك، بالإضافة إلى مجموعات بيانات نطاق الحركة "التي تبلغ استجابة القطاع العام لـ Covid-19 حول العالم".

وقالت الشركة إنها قامت أيضًا بإتاحة مجموعات بيانات التنقل المتاحة للجمهور والتي تُظهر المعدلات التي تعمل بها المجتمعات المختلفة على تقليل حركتها أو البقاء في نفس المكان.

وقال عملاق الشبكات الاجتماعية في بيان: "يستخدم هؤلاء البيانات المجمعة وقمنا بتطبيق إطار خصوصية تفاضلي لحماية خصوصية الناس في إنشاء ومشاركة مجموعات البيانات هذه."

وتُظهر الخريطة الجديدة أنماط السفر بين البلدان والدول لمساعدة الباحثين والمنظمات غير الحكومية على فهم كيفية استمرار السفر لمسافات طويلة في التأثير على انتشار COVID-19.

تم إجراء الدراسة الاستقصائية الجديدة حول معارف ومواقف وممارسات الناس فيما يتعلق بـ Covid-19 بالشراكة مع مبادرة الاقتصاد الرقمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، ونصح بها مركز جامعة جونز هوبكنز لبرامج الاتصال ومنظمة الصحة العالمية.

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في عام 2017، أطلقت الشركة "البيانات من أجل الخير" "Data for Good" بهدف تمكين الشركاء بالبيانات للمساعدة في إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية الرئيسية، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، استخدم باحثو الصحة العامة مجموعات البيانات التي نشرها فيس بوك لإبلاغ القرارات حول Covid-19 عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال فيس بوك أن "Data for Good" تقوم ببساطة بتجميع البيانات التي تجمعها من تطبيقاتها وتشاركها بطريقة غير محددة لمساعدة الباحثين والأكاديميين وغيرهم على معالجة الأزمات الإنسانية والقضايا الاجتماعية.

وأوضح فيس بوك أن شركاء البحث المسجلين في برنامج "البيانات من أجل الخير" لديهم حق الوصول فقط إلى المعلومات المجمعة من فيس بوك ولا يشارك أي معلومات فردية.

وأضاف أن بعض مجموعات البيانات تتم مشاركتها بشكل عام، ولكن تم تنسيقها للمساعدة في منع إعادة تحديد الهوية.