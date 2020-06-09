شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 نصائح لحماية الصور على هاتفك من السرقة وتجنب التعرض للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت مؤخرا قناة على تطبيق تليجرام ضجة كبيرة، وذلك بعدما نشر القائم عليها صورا خاصة بمراهقات يعشن في إحدى المدن، سبق وأن تم سرقتها عبر اختراق أجهزتن، كما أشارت التقارير إلى أن أحد المشتركين في قناة التليجرام الخاصة، يجمع صور الفتيات المنشورة عبر صفحاتهن في منصات التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذى أثار غضب وخوف الكثيرين في نفس الوقت.

ولعل حوادث الاختراق وقرصنة الصور وسرقتها تحدث في الأساس نتيجة لأخطاء من المستخدمين، حيث يتصيد الهاكرز أي خطأ قد يقع فيه المستخدم لقرصنته وسرقة معلوماته الخاصة، مثل إرسال رابط يبدو في شكله الطبيعي كأنه رابط صحيح لكنه أداة قرصنة، أو تحميل تطبيق به برامج تجسس أو غيرها من الأمور، وفيما يلى نعرض مجموعة من النصائح لحماية خصوصيتك وملفاتك وصورك سواء على الهاتف أو على الإنترنت بشكل عام

نصائح لحماية نفسك من الاختراق:

- تجنب زيارة المواقع الإلكترونية المشبوهة.

- تجنب استخدام "كويزات" فيس بوك المختلفة مثل "اعرف انت شبه مين من الممثلين.

- تجنب تحميل التطبيقات غير الآمنة، أو التطبيقات من مصادر مجهولة بعيدة عن متاجر التطبيقات الرسمية.

- احترس من تطبيقات التعارف وتطبيقات حماية الصور والفيديوهات، فهناك الكثير منها يستخدم في الأساس لسرقة بيانات المستخدمين.

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- تجنب الضغط على أي رابط يصلك في أي رسالة سواء على الماسنجر أو في البريد الإلكتروني.

- تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة المجانية.

-تجنب توصيل هاتفك بأي جهاز كمبيوتر لا تثق به.

- احرص طوال الوقت على تحديث التطبيقات والهاتف نفسه إلى أحدث إصدار.