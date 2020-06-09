تكنولوجيا: هواوي تكشف رسمياً عن هاتف P Smart S بمعالج Kirin 710F وكاميرة ثلاثية بسعر 290 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني اليوم عن هاتف P Smart S الذي ينطلق بمعالج Kirin 710F، ويضم كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يتوفر على موقع الشركة الرسمي في إيطاليا بسعر 290 دولار.

يتميز هاتف P Smart S بشاشة OLED بحجم 6.3 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة، مع نتوء القطرة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

وتقدم هواوي هاتف P Smart S برقاقة معالج Kirin 710F، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع فتحة لبطاقة NM لدعم التخزين الخارجي حتى سعة 256 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق هاتف P Smart S بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة EMUI 10.1، إلا أن الهاتف لا يضم خدمات جوجل، حيث يأتي بخدمات هواوي HMS وAppGallery لتحميل التطبيقات.

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كما تأتي إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف P Smart S بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

وتأتي البطارية في الهاتف بقدرة 4000 mAh، مع منفذ USB C للشحن، وتقنية الشحن بقدرة 10W، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac، والبلوتوث 5.0، ويضم منفذ 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية NFC.

يذكر أن هاتف P Smart S ينطلق باثنان من الألوان هما الكريستالي والأسود، حيث يتوفر الهاتف على موقع هواوي الرسمي في إيطاليا بسعر 260 يورو أو 290 دولار.

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