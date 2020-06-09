تكنولوجيا: ابل تستعد للإعلان عن تحول الشركة لإستخدام معالجات ARM في أجهزة Mac

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر عبر بلومبرغ اليوم، كشف عن خطط ابل للإعلان عن التحول لإستخدام معالجات الشركة الخاصة التي ترتكز على معمارية ARM في الجيل الجديد من أجهزة ماك، على أن يتم إصدار الإعلان لاحقاً هذا الشهر.

أشارت التقارير السابقة إلى أن شركة ابل تستعد للتحول لإستخدام معالجات الشركة بمعمارية ARM في أجهزة Mac خلال الفترة القادمة، وهو ما أكد عليه تقرير بلومبرغ الذي أشار أيضاً إلى أن ابل ستعلن رسمياً عن خططها الجديدة خلال فعاليات مؤتمر المطوريين WWDC 2020.

ينطلق مؤتمر ابل WWDC 2020 في 22 من يونيو، حيث يتم بث الحدث على شبكة الإنترنت نتيجة لإستمرار أزمة فيروس COVID-19، ولقد أشار تقرير جديد من بلومبرغ إلى أن ابل تستعد لإصدار إعلان خلال الحدث بخططها القادمة لإستخدام الرقاقات التي ترتكز على عملية تصنيع ARM في أجهزة ماك، على أن ينطلق الجيل الأول من هذه الأجهزة في 2021.

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وتشير التسريبات إلى أن ابل قد بدأت بالفعل في تطوير المعالجات الجديدة والتي تأتي بمعمارية ARM، وترتكز على معالج هواتف الأيفون A14، حيث يأتي هذا التحول كجزء من مشروع ابل الذي يعرف الآن ب “Kalamata”.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تصدر إعلانها للتحول إلى رقاقات بعملية تصنيع ARM قبل أشهر من إطلاق الأجهزة لدفع المطوريين للإستعداد لأجهزة ماك المميزة بالمعمارية الجديدة، حيث يعد هذا التحول تحدي لشركة ابل لتجربة رقاقات جديدة بجانب رقاقات معالجات إنتل في محاولة للإعتماد على رقاقات الشركة لاحقاً وخفض تكلفة الإنتاج، وأيضاً الحصول على آداء أفضل في أجهزة ماك.

أيضاً من المقرر أن تدعم معالجات الشركة الخاصة التي ترتكز على معمارية ARM تصميم أجهزة MacBooK بحجم أنحف ووزن أخف من الإصدارات الحالية، دون التضحية بكفاءة الآداء في الأجهزة، ومن المتوقع أن يشمل هذا التحول كافة أجهزة ماك خلال السنوات القادمة.

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