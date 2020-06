Sony تُقرر الآن عقد حدث Playstation 5 في اليوم 11 يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المقرر في الأصل أن يتم عقد حدث الإعلان عن جهاز Playstation 5 في اليوم الرابع من شهر يونيو الجاري، ولكن تم تأجيله من قبل شركة Sony بسبب الإحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أعلنت الشركة أن الحدث سيُعقد يوم 11 يونيو.

سيتم عقد هذا الحدث عبر الإنترنت فقط وسيتم بثه بدءًا من الساعة الواحدة مساءً بتوقيت المحيط الهادي بدقة FullHD وبمعدل 30 إطار في الثانية. توصي شركة Sony بإرتداء سماعات الرأس الخاصة بك لأن ” هناك بعض المؤثرات الصوتية الرائعة في العرض، وقد يكون من الصعب تقديرها إذا تم ضخها عبر هاتفك أو مكبرات الصوت المحمولة “.

في هذا الحدث، ستقدم لنا شركة Sony نظرة أولى على ألعاب Playstation 5، وبينما لم تكشف الشركة عن الجهاز نفسه، فقد قامت بالفعل بالكشف عن العديد من المعلومات حول المواصفات التقنية والعتاد الذي سيصل به هذا الجهاز.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd