Xiaomi تكشف لنا عن بعض الميزات الأساسية التي ستأتي بها الإسوارة الذكية Xiaomi Mi Band 5

فاطمة أيت طالب - دبي - في ظل الضجة الإعلامية المحيطة بإسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5 القادمة من شركة Xiaomi، قررت هذه الأخيرة إستغلال الوضع وقامت بنشر صورة ترويجية في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تؤكد فيها بعض الميزات الأساسية التي ستأتي بها Xiaomi Mi Band 5.

ووفقا لهذا المنشور، فهو يشير إلى أن إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5 ستصل مع شاشة OLED أكبر، وشاحن مغناطيسي، وميزة الدفع لاسلكيًا عن طريق تقنية NFC، فضلا عن إلتقاط الصور عن بعد، ودعم 11 وضع رياضي إحترافي، وإضافة وضع جديد لتعقب صحة النساء.





أما وقد قلنا ذلك، فقد قام الحساب الرسمي لشركة Xiaomi على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo كذلك يوم أمس بنشر ملصق لإسوارة اللياقة البدنية هذه والتي لا تكشف لنا عن تصميمها فحسب، فهي تؤكد لنا كذلك أنه سيتم إطلاق هذه الإسوارة بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والأحمر والأصفر والأسود.

من حيث التصميم، تبدو إسوارة Xiaomi Mi Band 5 الجديدة مشابهة تمامًا لإسوارة Xiaomi Mi Band 4 الحالية، فهي تحتفظ بالزر الرئيسي في الجزء السفلي من الشاشة. يذكر المنشور أيضًا أن الحدث الذي سيتم فيه الإعلان عن إسوارة Xiaomi Mi Band 5 سيبدأ في الساعة الثانية مساءً بتوقيت الصين يوم 11 يونيو الجاري.

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تقترح الشائعات الحالية قدوم هذه الإسوارة الذكية مع شاشة AMOLED بحجم 1.2 إنش، والدعم لتقنية NFC من أجل ميزة الدفع عبر الأجهزة المحمولة على الإصدارات العالمية، فضلا عن مستشعر قياس مستويات الأوكسجين في الدم SpO2 لقياس مستويات الإجهاد وتتبع التنفس.

بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن تشمل الأوضاع الرياضية الجديدة التي تم إضافتها إلى Xiaomi Mi Band 5 تتبع تمارين اليوجا، والآلية الإهليجية، والتجديف الداخلي، وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، والقفز على الحبل. ستحصل الوحدات العالمية أيضًا على المساعد الرقمي Alexa من أمازون.