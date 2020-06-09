كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشاركت وونج عبر حسابها الشخصي في ”تويتر“ لقطة للميزة، وغردت قائلة: ”تويتر يعمل على طلب التحقق“. وأكد مدير المنتجات في شركة ”تويتر“ كايفون بيكبور رواية جين، دون تحديد موعد إتاحة الميزة للاستخدام العام، وما تحدده إرشاداتها. وتتيح العلامة الزرقاء على ”تويتر“ للأشخاص معرفة ما إذا كان الحساب حقيقيا، وكانت الشركة أوقفت العمل بالميزة في عام 2017، ولا تقبل حاليا أي طلبات جديدة بشأن ميزة التوثيق. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تويتر..ميزة جديدة تتعلق بـ”العلامة الزرقاء“ لتوثيق الحسابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.