تكنولوجيا: وان بلس تعتمد أجهزة تلفاز جديدة بحجم 32 إنش و43 إنش إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة وان بلس اثنان من أجهزة التلفاز الذكية بحجم 32 إنش و43 إنش والتي تأتي بمستوى تسعير أقل من 256 دولار.

تستعد وان بلس لإطلاق إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة التلفاز الذكي في حدث يعقد في 2 من يوليو، حيث تستهدف الأجهزة الجديدة دعم المستخدمين بمميزات جيدة مع مستوى تسعير منخفض.

وتظهر الأجهزة الجديدة في التسريبات بنموذج رقم 32HA0A00، و43FA0A00، وقد نشر موقع Amazon في الهند إعلان تشويقي لأجهزة التلفاز الذكية القادمة من وان بلس، كما أكد الإعلان على السعر المتوقع للأجهزة الجديدة والذي يبدأ من 265 دولار.

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يذكر أن شركة وان بلس تبدأ منافسة في السوق الهندي بالإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية لتنضم لشركة Realme التي قدمت مؤخراً اثنان من أجهزة التلفاز الذكي بحجم 32 و43 إنش، والتي جاءت أيضاً بمستوى تسعير منخفض.

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