تطبيق Samsung Wearable يؤكد قدوم ” Galaxy Watch 3 ” وسماعات للأذن بتصميم حبة الفاصوليا

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم أمس، أكدت لنا شركة سامسونج عن غير قصد أن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 قادمة في المستقبل القريب من خلال نشر صفحة الدعم الخاصة بهذه الساعة في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت لفترة وجيزة. والآن، علمنا كذلك أن الساعة الذكية القادمة من شركة سامسونج ستحمل العلامة التجارية ” Galaxy Watch 3 ” من الصور المُكتشفة في تطبيق Samsung Wearable. هذا هو التطبيق الذي يتفاعل مع جميع سماعات الأذن والساعات الذكية من سامسونج.

قررت سامسونج تخطي ” Galaxy Watch 2 ” تمامًا. ربما يرجع ذلك إلى وجود Galaxy Watch Active 2، ورغبة سامسونج في التركيز على جيل جديد من الساعات الذكية. تم تأكيد نفس الإسم في شهادة NBTC منذ يومين.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فهي كشفت لنا أن Galaxy Watch 3 ستكون متوفرة في نسختين على مستوى الحجم، واحدة بقطر 41 ملمتر، والأخرى بقطر 45 ملمتر. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن كلا النسختين ستدعمان شبكات الجيل الرابع LTE، ولكن من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.





وبناء على المعلومات التي تم الحصول عليها سابقًا، فنسخة 45 ملمتر من الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستأتي كذلك مع نظام تحديد المواقع GPS، وستكون قادرة على مُقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا علمًا أنها ستستخدم الطبقة الزجاجية الواقية Gorilla Glass DX، وستحمل شهادة المتانة العسكرية MIL_STD-810G.

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وبصرف النظر عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3، فقد تم أيضًا رصد صورة لسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds X، وهي سماعات الأذن اللاسلكية التي تأتي بتصميم يشبه تصميم حبة الفاصوليا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة تتماشى مع بعض الصور الرسمية لهذه السماعات والتي تم تسريبها قبل بضعة أشهر. في حين يُطلق عليها حاليًا إسم Galaxy Buds X، فهناك إحتمال أن يتم الإعلان عنها من قبل شركة سامسونج تحت إسم مُختلف.

عمومًا، نحن نتوقع أن تطفو المزيد من المعلومات حول الساعة الذكية Galaxy Watch 3 وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds X في قادم الأيام والأسابيع، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن Galaxy Watch 3 و Galaxy Buds X جنبًا إلى جنب مع Galaxy Note 20 Series و Galaxy Fold 2 في أوائل شهر أغسطس المقبل.