ميزة إكتشاف السقوط في Apple Watch تطلب خدمة الطوارئ نيابة عن مستخدمها الفاقد للوعي

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات التي جلبتها آبل إلى الساعة الذكية Apple Watch قبل بضع سنوات هي الكشف عن السقوط. تعتمد هذه الميزة على مستشعرات مدمجة في الساعة الذكية تطالب مرتديها بالإستجابة لأوامرها عندما تكتشف أنه تعرض للسقوط. إذا لم يقم هذا المستخدم بالإستجابة، فهي تفترض أنه فقد الوعي أو لا يستجيب وتطلب المساعدة نيابة عنه.

في الماضي، رأينا كيف ساهمت هذه الميزة في إنقاذ حياة بعض مستخدميها، والآن يبدو أنها فعلت ذلك مرة أخرى لأنه وفقًا للتقارير، فقد تم إستدعاء حالة الطوارئ نيابة عن أحد المستخدمين في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكين بحيث قامت هذه الميزة بالإتصال بحالة الطوارئ وأخبرتهم بأن مرتدي الساعة الذكية سقط ولم يعد يستجيب.

عندما تم إرسال فرق الطوارئ الطبية إلى الموقع، إكتشفوا رجلاً كان فاقدًا للوعي، ونقل عن المشرفة على الإرسال Adriana Cacciola قولها : “لم يكن ليتمكن أبدًا من تزويدنا بموقعه أو أي معلومات حول ما يجري. لم يكن يدرك حتى أن هناك مساعدة قادمة حتى أصبحنا هناك بالفعل “.

في الوقت الحالي، يتم تفعيل ميزة إكتشاف السقوط على Apple Watch بشكل افتراضي للمستخدمين الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين الأصغر سنًا تفعيل هذه الميزة ليكونوا في الجانب الآمن.